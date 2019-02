NEWS MILAN – Via con Milan-Empoli, perché sarà proprio il match di San Siro ad aprire la 25a giornata di Serie A. Scavalcato il grande ostacolo Atalanta, ora il Diavolo può inanellare un poker di successi per tentare una mini fuga Champions e avvicinarsi il più possibile all’Inter in vista del derby.

Non ci sarà ampio turnover per Gennaro Gattuso in vista della Coppa Italia, ma sono previsti comunque due cambi stasera considerando anche le 3 partite in 8 giorni. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, uno è forzato e riguarderà Samuel Castillejo che prenderà il posto dello squalificato Suso. L’altra staffetta è invece più significativa, perché riguarda un Andrea Conti che ripartirà finalmente dal primo minuto dopo quasi un anno e mezzo dopo Milan-Cagliari del 27 agosto 2017. Per il resto, soliti uomini per Rino. La difesa verrà completata con Gianluigi Donnarumma tra i pali, Ricardo Rodriguez sull’altra corsia e Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro. In mediana dovrà invece pazientare ancora Lucas Biglia, perché toccherà nuovamente a Tiémoué Bakayoko con Frank Kessié e Lucas Paquetá ai suoi lati. In attacco Krzysztof Piatek e il rinato Hakan Calhanoglu completeranno il tridente.

3-5-2- per Giuseppe Iachini, il quale ha promesso un Empoli tutt’altro che esclusivamente difensivista. Con Bartlomiej Drągowski in porta, la linea difensiva vedrà Frederic Veseli, Matías Silvestre e Cristian Dell’Orco. In mediana ci sarà Ismael Bennacer nel cuore del centrocampo, con Rade Krunic e Afriyie Acquah mezzali e Giovanni Di Lorenzo e Manuel Pasqual sugli esterni. In attacco tandem composto da Diego Farias e Francesco Caputo.

Milan-Empoli, le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzzo, Krunic, Bennacer, Acquah, Pasqual; Farias, Caputo. All. Iachini

Redazione MilanLive.it

