Oggi l’Atletico Madrid è sceso in campo per il match di campionato contro il Villarreal. A sbloccare la partita è stato il gol di Alvaro Morata, il primo segnato con la maglia dei Colchoneros dal suo arrivo a gennaio dopo l’esperienza negativa al Chelsea.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Ha fatto il giro del mondo l’esultanza dello spagnolo: dopo la corsa verso i tifosi e l’abbraccio con i compagni, Morata ha messo le mani all’orecchio, fingendo di avere un’auricolare e mimato il gesto del gol che fanno gli arbitri dopo aver consultato il VAR. Il riferimento del calciatore è ovviamente al gol che mercoledì scorso in Champions League gli stato annullato nel match contro la Juventus, per una lieve spinta sull’ex compagno Giorgio Chiellini. Atletico che nonostante quel gol annullato, si era imposto 2-0 contro Cristiano Ronaldo e compagni. Proprio Morata sarà certamente titolare nel match di ritorno allo Stadium, in quanto Diego Costa è squalificato.

Primo goal per Morata con l’Atletico Madrid e lui… chiede la conferma del VAR 🤣📺#LaLigaSantander #DAZN pic.twitter.com/pWfAyXMKKq — DAZN Italia (@DAZN_IT) 24 febbraio 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it