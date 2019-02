CALCIOMERCATO MILAN – Un’idea di mercato nata per caso ma non sviluppata fino in fondo, anche per via delle situazioni venute a crearsi successivamente.

A inizio anno il Milan, all’interno dei discorsi formulati con la Juventus riguardo al destino di Gonzalo Higuain, si era informato anche sulla prospettiva di ingaggiare il baby talento bianconero Moise Kean. Il classe 2000, italianissimo ma con chiare origini ivoriane, è un profilo che evidentemente piace non poco dalle parti di Milanello, come dimostrano i rumors di mercato già fuoriusciti ad inizio gennaio scorso ma mai concretizzati.

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a seguire Kean

L’idea iniziale del direttore dell’area tecnica Leonardo era quella di chiedere alla Juventus il cartellino di Kean (anche con una formula futuribile) nel caso in cui Higuain avesse deciso di lasciare il Milan anzitempo. La partenza del ‘Pipita’ è avvenuta in direzione Chelsea, ma i rossoneri hanno abbandonato la complicata pista che portava al ‘Millennial’ bianconero puntando invece su un centravanti di maggior esperienza e spessore come Krzysztof Piatek.

Nonostante l’arrivo recente del polacco per 35 milioni di euro, secondo Calciomercato.com il Milan continuerebbe a seguire il profilo di Kean, che alla Juve non viene praticamente mai impiegato per via della folta e spaventosa concorrenza offensiva. I rossoneri potrebbero rifarsi sotto a giugno prossimo, nella speranza che lo stesso attaccante voglia cambiare aria spinto anche dalla sua nota fede milanista che lo accompagna da quando era bambino.

Una trattativa comunque complessa, perché il d.s. juventino Fabio Paratici sa di dover mandare Kean a giocare con continuità, per non disperderne il talento e la valutazione in prospettiva, ma difficilmente prenderà in considerazione una cessione ai rivali del Milan a titolo definitivo. La Juventus ha altri progetti per il diciottenne centravanti, ma i rossoneri che lo vorrebbero come spalla di Piatek e Cutrone potrebbero accennare un tentativo concreto in estate.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

