Anche questa mattina i rossoneri si sono ritrovati a Milanello per il penultimo allenamento verso l’andata della Semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma martedì 26 alle 21.00 allo stadio Olimpico. Il report pubblicato da acmilan.com:

Alle 11.45 sul rialzato, alle spalle degli spogliatoi, la squadra ha iniziato a svolgere una serie di allunghi (lato lungo) seguiti da dei torelli a tema per terminare l’attivazione muscolare. Poi spazio a un lavoro di tipo aerobico: corsa blanda lungo il perimetro con variazioni di ritmo, sempre senza forzare. Proseguendo sono stati formati due gruppi, schierati su campo ridotto, per alcune esercitazione sul possesso palla. Infine è stata giocata una partitella a tocco libero.

Per domani, lunedì 25 febbraio, a Milanello alla vigilia di Lazio-Milan, alle 11.30 è prevista una sessione di video-analisi e a seguire la rifinitura. Gattuso non parlerà in conferenza stampa ma in un’intervista esclusiva ai microfoni di Milan TV. Dopodiché ci sarà la partenza per Roma.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

