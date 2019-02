TIFO CRONISTI – Per chi fanno il tifo i cronisti di calcio più noti della tv? Una domanda a cui ha dato una risposta il portale Calciomercato.com, che ha messo in chiaro, giusto per usare un gergo televisivo, la passione calcistica delle varie voci che ascoltiamo ogni weekend. Di seguito l’elenco dei vari commentatori tv e fra i più noti troviamo Caressa, pubblicamente romanista, Alciato di Sky che tifa Milan, Ilario D’Amico di Sky che tifa Lazio, Pierluigi Pardo di Mediaset, anch’egli romanista, ed altri ancora. Ecco l’elenco completo: Alciato: Milan, Assogna: Roma, Baldaccini: Cagliari, Bergomi: Inter, Boban: Milan, Bonan: Fiorentina, Caressa: Roma, Causio: Juventus, D’Amico: Lazio, De Grandis: Lazio, Di Biagio: Roma, Di Gennaro: Bari, Ferri: Juventus, Gentile: Roma, Mangiante: Roma, Marchegiani: Lazio, Marianella: Lazio (Arsenal), Mauro: Juventus, Pardo: Roma, Porrà: Cagliari, Sconcerti: Fiorentina, Tarquinio: Fiorentina, Tecca: Lazio, Trevisani: Roma.

