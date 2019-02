NEWS MILAN – L’ultima stagione di carriera di Christian Abbiati ha coinciso con la prima nel Milan dei grandi di Gianluigi Donnarumma. Nonostante la concorrenza, tra i due ci fu un buonissimo rapporto. L’ex portiere rossonero aiutò il giovanissimo collega, che a soli 16 anni era diventato titolare.

Oggi Gigio compie 20 anni e La Gazzetta dello Sport ha intervistato proprio Abbiati. Quest’ultimo ha dichiarato che sta vedendo un Donnarumma più maturo e migliorato rispetto al passato. Importante il lavoro col nuovo preparatore Valerio Fiori, che utilizza una metodologia diversa rispetto al predecessore Alfredo Magni. Tra i progressi più evidenti del ragazzo c’è anche una migliore gestione del pallone con i piedi.

Abbiati è convinto che Gigio sia già un portiere di altissimo livello: «Ha molta personalità e non ho problemi a definirlo già ora un campione. Ha superato alla grande tutte le difficoltà dentro e fuori dal campo e giustamente adesso a Milanello viene trattato come un adulto. Prima se faceva un errore c’era la gara per prenderne le difese, ora è giusto che si prenda le responsabilità».

L’ex estremo difensore rossonero ritiene che Donnarumma abbia fatto bene a rimanere al Milan ed è convinto che debba restare anche in futuro: «È stata la scelta più giusta e gli auguro di vivere in rossonero tutta la carriera. C’è un bel progetto, una bella squadra e lui ha bisogno di giocare in Champions, palcoscenico che gli farebbe un gran bene. Caro Gigio, resta al Milan e batti il mio record di presenze».

Oggi il nostro speciale 9⃣9⃣ compie 20 anni: tanti auguri @gigiodonna1! 🎂

Wishing a special happy birthday to Gigio who turns 20 today: the sky is the limit! 🎂 pic.twitter.com/uAPvJDnubN — AC Milan (@acmilan) 25 febbraio 2019

