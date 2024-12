L’ex Inter in arrivo: il Milan è pronto a chiudere il colpo

Un ex calciatore dell’Inter è finito nel mirino del Milan in vista della seconda parte di stagione con i rossoneri che potrebbero chiudere un importante colpo in difesa.

Il Milan sa che la priorità in sede di mercato è quella di andare a trovare un centrocampista che possa sistemare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

I rossoneri sono però anche attenti alle opportunità di mercato che si presenteranno durante gennaio. Nelle ultime ore sembra aprirsi una possibilità per il club meneghino che potrebbe mettere a disposizione di Paulo Fonseca un ex calciatore dell’Inter che è alla ricerca di un nuovo club. La società ha fatto sapere a Fonseca che, qualora fosse necessario, potrebbero arrivare dei colpi per sistemare l’organico e con l’ex calciatore nerazzurro il Milan andrebbe a sistemare una falla che da tempo è presente nell’organico.

Calciomercato, il Milan su un ex giocatore dell’Inter in vista di gennaio

Nelle ultime ore in casa Milan è spuntato fuori il nome di Cristiano Biraghi. Il terzino della Fiorentina saluterà i viola al termine del 2024 per trovare una nuova sistemazione. Raffaele Palladino non lo vede preferendogli sia Gosens che Parisi sulla fascia sinistra.

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter e vestita la maglia nerazzurra nella stagione 2019/2020, Cristiano Biraghi è finito ai margini del progetto della Fiorentina che ha deciso di comune accordo con l’entourage del ragazzo di trovare una nuova sistemazione al terzino sinistro. Il contratto in scadenza nel giugno del 2025 porterà i viola a non chiedere più di un milione di euro per il suo cartellino con il classe 1992 che sta valutando le opzioni.

Da una parte c’è il Como pronto ad affidargli un posto da titolare in vista della seconda parte di campionato mentre dall’altra c’è il Napoli che lo vorrebbe come alternativa per la fascia sinistra anche se non avendo le coppe ci sarebbero poche opportunità di scendere in campo per il terzino viola. Il Milan è da tempo alla ricerca di un terzino sinistro affidabile che possa ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez.

Fino ad ora Paulo Fonseca ha adattato Filippo Terracciano sulla fascia sinistra ma la sensazione è che un terzino sinistro possa arrivare a gennaio. Biraghi, tra campionato e coppe potrebbe trovare il suo spazio alla corte del tecnico portoghese e la stagione non facile vissuta finora da Theo Hernandez potrebbe regalargli anche qualche presenza in più rispetto a quello che si può immaginare.