MILAN NEWS – Il sito dell’Associazione italiana arbitri ha reso nota quest’oggi la doppia designazione arbitrale per i due match settimanli validi per le semifinali di Coppa Italia.

La gara di domani sera all’Olimpico tra Lazio e Milan sarà diretta da Daniele Orsato, uno dei fischietti più importanti del nostro calcio, almeno secondo la considerazione dei suoi designatori. L’arbitro veneto sarà coadiuvato dai guardalinee Manganelli e Ranghetti, dal quarto uomo Pairetto mentre sarà il sig. Calvarese a gestire la postazione VAR.

Complessivamente sarà la 23.a volta che Orsato dirige il Milan in partite ufficiali, mentre soltanto la seconda per quanto riguarda match di Coppa Italia con i rossoneri in campo. L’unico incrocio precedente risale al 20 marzo 2012, semifinale di ritorno tra Juventus e Milan: gara che terminò 2-2 ai tempi supplementari e che qualificò i bianconeri alla finalissima del torneo, nonostante le reti allo ‘Stadium’ di Mesbah e Maxi Lopez.

Terzo incrocio in coppa tra Orsato e la Lazio; ricordi agro-dolci per la formazione capitolina, che sotto la direzione dell’arbitro di Schio ha vinto la finalissima del 2013 contro la Roma (gol decisivo di Lulic), ma ha perso anche l’ultimo atto della Tim Cup 2015 ai supplementari contro la Juventus, a causa del gol dell’ex milanista Alessandro Matri.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

