MILAN NEWS – Un goal pesantissimo a Bergamo e un assist importante per Krzysztof Piatek contro l’Empoli: cinque mesi dopo, riecco sprazzi del vero e incisivo Hakan Calhanoglu.

Come infatti sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, ora il numero 10 del Milan sembra finalmente un altro giocatore. Non più quel calciatore spento, lento e quasi svogliato di inizio stagione, ma molto simile a quel leader che nel finale della passata stagione trascinò la squadra di Gennaro Gattuso in Europa League. Probabilmente – sottolinea il quotidiano – tutto è nato dalla famiglia e sempre tra quelle mura di casa si è risolta la situazione. Ad agosto, infatti, la famiglia raggiungeva il picco di tensione con la moglie che annuncia il divorzio e denuncia le pressioni dell’ex Bayer Leverkusen affinché abortisse. Oggi invece è tutto cambiato: le parti non solo hanno fortunatamente raggiunto la serenità familiare, ma a giorni il centrocampista turco diventerà anche papà per la prima volta in assoluto.

Pace ritrovata anche in campo quindi, dove moltissimo deve a un Gennaro Gattuso che non ha mai smesso di puntare su di lui. Il tecnico l’ha difeso a spada tratta, riproposto puntualmente e ha bloccato una sua cessione a gennaio. Risultato: appena un solo goal in Europa League fino a qualche giorno fa, e contro il modestissimo Dudelange. Proprio per questo l’atleta si sentiva in debito con l’allenatore, tanto da abbracciarlo subito dopo il goal al’Atalanta. Ora è come se si fosse sbloccato mentalmente, come se avesse finalmente rimosso un tappo che lo limitava oltremodo nonostante l’impegno. E a proposito di dedizione: pregevole e determinante il suo lavoro in fase di ripiegamento. Ora serve solo un super sprint finale come quello di un anno fa. Questa volta per una causa ancor più nobile: la Champions League.

Redazione MilanLive.it

