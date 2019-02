NEWS MILAN – Avanti con Gennaro Gattuso, a prescindere da qualsiasi situazione e dagli esiti di fine stagione. Come assicura Tuttomercatoweb, è questo il pensiero che regna in casa Milan dopo il periodo buio e l’ascesa strepitosa di questo 2019.

Così – riferisce ancora il noto portale – è già pronto il rinnovo contrattuale per il tecnico calabrese. Arriverà effettivamente soltanto nei prossimi mesi, ma la decisione è oramai presa e il nuovo vincolo si porterà fino al 2022: un anno in più rispetto all’attuale scadenza. Un segnale comunque importante, che si impreziosisce ulteriormente ricordando la fermezza e la fiducia della proprietà dopo le due crisi del 2018. Gattuso, nonostante i sondaggi di qualche mese fa per Gian Piero Gasperini, oggi è considerato il tecnico ideale per il Milan del presente e del futuro. Quel tempo è passato, ed ora Elliott Management Corporation ha un’idea chiara ed è pronta a puntare sul tecnico che ha dato anima e mentalità a un organico quasi in ginocchio. La rinascita passa infatti anche dal suo strepitoso lavoro quotidiano: la difesa blindata, le riserve rivitalizzate, il rapporto col gruppo e l’attaccamento alla causa sono solo alcuni dei tanti esempi.

Redazione MilanLive.it

