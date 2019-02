NEWS MILAN – Semifinale d’andata di Coppa Italia all’Olimpico. Lazio–Milan è la prima sfida, poi il ritorno ad aprile (data ancora da definire). Gennaro Gattuso e i suoi sono in un ottimo momento di forma, ma occhio a questa delicata sfida.

Rossoneri e biancocelesti si ritrovano di fronte di nuovo in semifinale come lo scorso anno. L’altra volta ad avere la meglio fu il ‘Diavolo’ ai calci di rigore. La Coppa Italia è un obiettivo importante per il Milan, ma battere la Lazio non sarà per nulla semplice. La squadra capitolina ha molte assenze per infortuni, però ha dei valori importanti. Rino spera in Krzysztof Piatek, sempre in gol quest’anno all’Olimpico.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO–MILAN:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic, Lulic; Correa; Immobile.

Allenatore: S. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.

Allenatore: Gattuso.

Coppa Italia, Lazio-Milan: cronaca e risultato

Redazione MilanLive.it

