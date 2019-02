MILAN NEWS – Spazio a un indomabile Krzysztof Piatek anche stasera. Soprattutto stasera. Perché il bomber del Milan, che nel frattempo viaggia a una media fantascientifica, ha dimostrato di sentirsi particolarmente a casa nello stadio della Capitale.

Come infatti sottolinea Tuttosport oggi in edicola, il 24enne polacco ha già disputato tre gare all’Olimpico e ha lasciato il segno in tutte le occasioni: 3 su 3. Un cecchino infallibile. Così l’intento è ripetersi anche stasera, spingere la squadra verso la semifinale e aumentare il bottino in Coppa Italia di cui è capocannoniere assoluto. Perché oltre alle alle sue 18 reti realizzate al primissimo anno in Serie A, il gigante dell’Est vanta anche 8 realizzazioni nel trofeo nazionale disputando 259 minuti in tre partite: ha iniziato calando un poker contro il Lecce ad agosto e per il momento ha chiuso stendendo il Napoli di Carlo Ancelotti con una super doppietta a San Siro. Tra Grifone e Diavolo il centravanti di Dzierzoniow ha sempre lasciato il segno, ma in realtà senza mai vincere: Lazio-Genoa 4-1, Roma-Genoa 3-2 e Roma-Milan 1-1. Ma si sa, la fortuna aiuta gli audaci e nelle vita c’è sempre una prima volta…

Redazione MilanLive.it

