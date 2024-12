Milan-Stella Rossa in diretta: formazioni, cronaca live, risultato in tempo reale e pagelle della partita di Champions League.

Dopo la sconfitta bruciante a Bergamo contro l’Atalanta, il Milan torna in campo a San Siro con la volontà di continuare la striscia vincente in Champions League. La squadra di Paulo Fonseca viene da tre vittorie consecutive e contro la Stella Rossa punta alla quarta, per salire a 12 punti e mettersi in una situazione di classifica migliore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-STELLA ROSSA

Champions League, Milan-Stella Rossa: la cronaca della partita

Alle ore 21:00 il fischio di inizio a San Siro. Seguite la diretta testuale del match su MilanLive.it.

Le formazioni ufficiali di Fonseca e Milojevic

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Pavlović, E. Royal, Terracciano, Tomori; Abraham, Camarda, Chukwueze. All.: Fonseca.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Guteša; Mimović, Djiga, Spajić Seol; Krunić, Elšnik; Silas, Maksimović, Milson; Ndiaye. A disp.: Glazer, M. Ilić; Drkušić, Leković, Rodić; Gomes, L. Ilić, Ivanić, Kanga, Katai, Radonjić; Duarte. All.: Milojević.

Arbitro: Gil Manzano (ESP).