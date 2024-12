@ML – Infortuni Loftus-Cheek e Morata in Milan-Stella Rossa, le ultime

Il Milan è in campo contro la Stella Rossa a San Siro in Champions League. I rossoneri hanno sbloccato il risultato grazie ad un gran gol di Rafael Leao, servito coi tempi giusti da un lancio preciso e puntuale di Fofana. Sono le uniche due luci di una serata piena di ombre, finora: il primo tempo è stato davvero brutto ma per fortuna è arrivata una rete molto importante. L’obiettivo stasera è vincere, senza se e senza ma. Ma ci sono anche altre brutte notizie.

Il Milan ha infatti perso per infortunio Loftus-Cheek e Morata, entrambi sostituiti per problemi muscolari. Per quanto riguarda l’inglese, si tratta di un risentimento all’adduttore destro; lo spagnolo, invece, ha riportato un risentimento al flessore sinistro. Si tratta per adesso di una primissima diagnosi: per saperne di più bisognerà aspettare gli esami strumentali, ai quali si sottoporranno probabilmente domani o venerdì.