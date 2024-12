Colpo “nazionale”, il Milan sogna il nuovo esterno

Colpo dalla Serie A per il Milan per quanto riguarda il nuovo terzino: i rossoneri potrebbero acquistare un italiano

Il Milan lavora per il presente ma anche, e soprattutto, per il futuro. Nel mercato di gennaio, ormai sempre più vicino, l’idea della società è quella di investire se necessario: potrebbe servire un nuovo difensore centrale, così da arrivare a cinque elementi per quel reparto, mentre per il centrocampo c’è da riflettere sulle condizioni di Ismael Bennacer. Se l’algerino dovesse dare buone risposte dal punto di vista fisico, il club potrebbe anche rinunciare ad un nuovo acquisto.

Nuovo acquisto a centrocampo che però verrà sicuramente fatto a giugno con Samuele Ricci primo obiettivo in assoluto. A proposito, lo stesso Bennacer potrebbe essere la cessione per poter permettere al club di investire sul centrocampista del Torino. L’ex Empoli anche in estate è stato vicino all’addio con qualche club dall’Arabia Saudita interessato ma non se n’è fatto nulla; l’infortunio ha complicato ulteriormente le cose e a gennaio è impensabile cederlo a cifre importanti. Ecco perché si aspetterà a giugno per questo affare. E in estate potrebbe esserci spazio anche per un altro acquisto.

Nuovo terzino al Milan, arriva dall’Atalanta

A giugno potrebbero essere tante le situazioni da valutare e risolvere: ad esempio, attenzione a quello che può succedere con Theo Hernandez, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2026. I colloqui con il francese sono fermi: ci si aspettano aggiornamenti nei prossimi mesi ma ci sono tanti dubbi in merito alla permanenza del terzino, che potrebbe diventare un’opportunità di mercato per diversi top club d’Europa.

Il Real Madrid, se Alphonso Davies dovesse decidere di rinnovare con il Bayern Monaco, potrebbe mettere nel mirino proprio Theo Hernandez per il ruolo di terzino sinistro. A quel punto, al Milan servirebbe un nuovo terzino e fra gli obiettivi potrebbe esserci Matteo Ruggeri, che sta facendo benissimo con l’Atalanta ed è fra quelli che è cresciuto di più con Gasperini negli ultimi due anni. Non è un vero e proprio terzino ma un esterno di centrocampo ma potrebbe fare bene anche bene da quarto a sinistra. Inoltre è italiano, e quindi non ci sarebbe alcun tipo di problema dal punto di vista delle liste. L’affare economicamente non è impossibile: gli orobici potrebbero chiedere 20 milioni per la cessione di Ruggeri. Vedremo cosa accadrà da qui ai prossimi mesi: tutto dipende ovviamente da Theo, se dovesse restare non ci sarebbe alcun tipo di problema.