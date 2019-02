MILAN NEWS – Voti non altissimi per il Milan dopo lo 0-0 contro la Lazio, e in particolare sono in tre gli insufficienti rossoneri per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Si parte da Suso, considerato il peggiore in campo, con un modestissimo 5 in pagella. Lo spagnolo, emarginato dal gioco, fatica puntualmente a saltare l’uomo e gli strascichi della pubalgia ancora incidono poiché il passo non è dei migliori. Voto 6 invece un Krzysztof Piatek versione umana per la prima volta in assoluto: isolato e con pochi palloni, fa comunque il possibile per far salire la squadra con mestiere. Stessa valutazione anche per Fabio Borini, bloccato in fase offensiva ma super diligente in fase difensiva, e 6 anche per il terzetto in mediana: Tiémoué Bakayoko è considerato il migliore in campo nonostante qualche rischio, bene Frank Kessié prima dell’infortunio e se la cava anche Lucas Paquetá prima di calare nella ripresa. Voto 6 pure all’intera retroguardia: poco lavoro per Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria resta una sicurezza, Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio arginano perfettamente Correa e Ciro Immobile e si destreggia bene anche Diego Laxalt tornato in campo da titolare dopo tre mesi. Anche se questa volta il Diavolo non convince del tutto, il 6 va anche a Gennaro Gattuso: la buona partenza illude, ma la squadra poi si sgonfia e diventa troppo remissima. 5.5 per i subentranti Hakan Calhanoglu e Samuel Castillejo. Senza valutazione, infine, per Lucas Biglia.

Redazione MilanLive.it

