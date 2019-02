NEWS MILAN – Solo un piccolo spavento, ma nulla di preoccupante. Frank Kessié e il Milan possono tirare un sospiro di sollievo dopo la sostituzione di ieri causa un problema alla coscia destra per il centrocampista ivoriano.

Come riferisce anche l’edizione odierna de Il Giornale, dovrebbe trattarsi appena di una contrattura muscolare per il 22enne ex Atalanta. Un problema quindi minino, per il quale servirebbero al massimo 7 giorni di riposo. Possibile, dunque, un turno di riposo precauzionale per il match col Sassuolo, anche se Lucas Biglia è apparso ottimista per il compagno ieri nel post partita: “Sta bene, ha preso un colpo e non ha preso rischi. Per sabato ci sarà”. Nel caso in cui lo staff medico invece suggerisse più verosimilmente di rifiatare un attimo, potrebbe toccare proprio all’argentino dal 1′ in cabina di regia con Tiémoué Bakayoko spostato sul centrodestra. Così ieri l’ex Lazio si è espresso sul suo ritorno: “Devo essere un leader anche dalla panchina, faccio il meglio per la squadra.Il chirurgo che mi ha curato è stato bravo, poi mi sono allenato forte per riprendermi e arrivare al meglio fisicamente. Ora mi serve giocare per riprendere ritmo. Adesso è difficile visto che la squadra sta funzionando, però darò il meglio”.

Redazione MilanLive.it

