NEWS MILAN – Il fondo Elliott Management Corporation non intende avere una breve avventura nel mondo del calcio. Non sarà una toccata e fuga, come invece qualcuno aveva immaginato.

Fin da subito la famiglia Singer ha spiega di avere un progetto di lungo termine per il Milan. C’è la volontà da parte dell’hedge fund americano di riportare il club rossoneri ai vertici del calcio. Un processo che, ovviamente, non può avvenire in breve tempo. Servono un po’ di anni. Un primo importante tassello sarebbe quello di riuscire ad accedere alla prossima Champions League. La squadra di Gennaro Gattuso oggi e quarta e deve almeno mantenere la posizione.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Il ritorno nella massima competizione UEFA per club sarebbe un traguardo importante per il progetto Milan. I vantaggi economici e commerciali sarebbero notevoli, così come la maggiore facilità nell’attirare giocatori in sede di calciomercato. Tornare in Champions League aprirebbe scenari importanti per il futuro della società di via Aldo Rossi.

La proprietà Elliott spera che l’obiettivo venga raggiunto, in modo tale da porre un’altra pietra del progetto. Come conferma oggi il quotidiano Tuttosport, la famiglia Singer punta molto sul rilancio del Milan e intende rimanere al comando per molti anni. Più dei tre che qualcuno preventivava. C’è la volontà di creare una squadra competitiva in Italia e in Europa. Nel mirino soprattutto calciatori under 30. La strada è tracciata, non rimane che attendere i prossimi sviluppi.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it