NEWS MILAN – Lucas Paquetà veramente sorprendente dal suo arrivo in rossonero a gennaio. Ci si aspettava un periodo di ambientamento e adattamento più lungo, invece il talento brasiliano ha inciso in breve tempo.

L’ex gioiello del Flamengo ha avuto un impatto importante sul Milan, riuscendo a dare più qualità alla manovra della squadra. Ma Paquetà non è solamente un giocatore che si limita a giocate tecniche e pensa solamente alla fase offensiva. Infatti, si impegna molto anche quando c’è da recuperare palloni e fare contrasti. Un brasiliano molto europeo per mentalità e modo di giocare.

Gennaro Gattuso ha apprezzato fin da subito il suo approccio mentale e le sue qualità tecnico-tattiche. Non è un caso che il numero 39 del Milan abbia sempre giocato titolare fin dal suo arrivo, come evidenzia oggi il Corriere dello Sport. Dieci partite su dieci dal primo minuto per il centrocampista sudamericano, che aveva esordito in Coppa Italia contro la Sampdoria ed era stato poi confermato anche nella delicata sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Le sue prestazioni non sono rimaste indifferenti a Tite, che lo ha convocato nel Brasile per gli impegni del 23 e 26 marzo contro Panama e Repubblica Ceca. Paquetà vanta già due presenze con la Seleçao e adesso vuole rimanerci in pianta stabile. Oltre ad essere un perno del centrocampo del Milan, intende affermarsi anche con la maglia verdeoro. Il suo obiettivo è essere convocato per la Coppa America della prossima estate, sperando di poter essere protagonista e di consacrarsi.

