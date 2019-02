MILAN NEWS – La notizia era nell’aria, mentre ora è praticamente ufficiale e sicura. Il Brasile torna ad attingere dalla rosa del Milan per le prossime gare internazionali.

La Seleçao ha infatti oggi comunicato la lista dei convocati sul proprio profilo Twitter in vista delle prossime amichevoli che la vedranno impegnata contro Panama prima e Repubblica Ceca poi tra il 23 ed il 26 marzo. Nella rosa del commissario tecnico Tite c’è anche il rossonero Lucas Paquetà, talento classe ’97 che è sbarcato a gennaio dal Flamengo.

Come aveva anticipato anche lo staff tecnico brasiliano, Paquetà era stato osservato da molto vicino dalla Nazionale verdeoro, che ne aveva apprezzato la maturità e la capacità caratteriale di addentrarsi senza paura nel calcio italiano, così tattico e diverso rispetto a quello sudamericano. Il classe ’97 ottiene dunque una convocazione meritata e prestigiosa, che vorrà sfruttare a pieno per poter diventare una risorsa per il Brasile anche in vista della Coppa America 2019 che si giocherà proprio in casa.

Sarà interessante vedere come il c.t. Tite impiegherà in campo Paquetà, che nel Milan svolge il ruolo di mezzala sinistra. Per lui possibile inserimento come alternativa di Felipe Coutinho, viste anche le qualità tecnico-tattiche molto simili.

📝 Convocação da #SeleçãoBrasileira MEIAS/ATACANTES:

Philippe Coutinho – Barcelona

Felipe Anderson – West Ham

Lucas Paquetá – Milan

Éverton – Grêmio pic.twitter.com/FYaAgWiOD4 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 28 febbraio 2019

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

