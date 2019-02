MILAN NEWS – Si parla moltissimo dell’impatto straordinario del bomber Krzysztof Piatek con il Milan nell’ultimo mese, visti i suoi numeri pazzeschi sotto porta.

Ma non è da sottovalutare anche l’inserimento immediato e senza titubanze di Lucas Paquetà nella nuova realtà in cui si è immerso fin dall’inizio dell’anno solare 2019. Il talento brasiliano, arrivato dal Flamengo, ha dimostrato carattere da vendere e zero timidezza, tanto da prendersi il posto da titolare nel centrocampo di Rino Gattuso e disputare anche prestazioni toste, concrete e determinanti per il gioco corale rossonero.

L’exploit immediato in Europa di Paquetà, che ha sostituito in tutto e per tutto l’infortunato Giacomo Bonaventura nello scacchiere del Milan, non è passato inosservato nel suo paese natale. In Brasile ne hanno sempre parlato come di un predestinato e tale considerazione è aumentata di recente, dopo il primo sigillo ufficiale in rossonero realizzato due settimane fa contro il Cagliari a San Siro.

Paquetà presto verrà premiato con la convocazione nella prestigiosa Seleçao brasiliana, vero e proprio punto d’arrivo per tutti i calciatori verdeoro. Lo ha rivelato, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, Cleber Xavier, primo assistente del commissario tecnico Tite: “Paquetà ci piace vicino agli attaccanti, come accade oggi nel Milan. È uno che sa faticare pure quando non è in possesso palla”.

Il centrocampista del Milan sarà inserito nella lista dei convocati del Brasile per le due amichevoli di marzo contro Panama (a Oporto il 23) e Repubblica Ceca (a Praga il 26). Il suo obiettivo è far bene anche con la Seleçao per potersi guadagnare un posto anche in vista dell’estate prossima, quando il Brasile ospiterà l’edizione numero 46 della Coppa America.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

