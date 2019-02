MILAN NEWS – Non c’è dubbio che finora le prestazioni di Lucas Paquetà con la maglia del Milan facciano dire a tutti che il suo è un acquisto azzeccato.

Il talento classe ’97 nativo di Rio de Janeiro è costato la bellezza di 35 milioni di euro al club rossonero, che ha anticipato la concorrenza di diversi club stranieri per mettere sotto contratto il calciatore cresciuto nel Flamengo, bravo a calarsi immediatamente in un ruolo molto importante e all’interno di un sistema calcistico completamente diverso da quello brasiliano.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle Milan news, CLICCA QUI <<

Secondo ciò che scrive La Gazzetta dello Sport di oggi, anche in Brasile le prestazioni rossonere di Paquetà starebbero piacendo e convincendo tutti. Infatti anche la Nazionale maggiore del Brasile avrebbe messo il centrocampista carioca nel mirino: in vista delle prossime sfide amichevoli internazionali contro Panama e Repubblica Ceca previste a marzo il c.t. Tite starebbe seriamente pensando di convocare anche Paquetà, ennesimo talento brasiliano esploso nel calcio europeo.

Non a caso domenica, per Milan-Cagliari di campionato, era presente in tribuna a San Siro anche Sylvinho: l’ex terzino, in passato anche assistente di Mancini all’Inter, ha visionato da vicino Paquetà e assistito dal vivo al primo gol ufficiale del calciatore con la maglia del Milan, in una prova durante la quale ha dimostrato qualità, professionalità, senso di inserimento e maturità tattica.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it