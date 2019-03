NEWS MILAN – E’ la vigilia di Milan-Sassuolo e Gennaro Gattuso ha sostenuto la consueta conferenza stampa dal centro sportivo Milanello. Il mister si aspetta una grande prestazione e una vittoria che sarebbe fondamentale nella corsa Champions League.

La squadra viene dallo 0-0 sofferto contro la Lazio in Coppa Italia, dopo aver battuto 3-0 in campionato l’Empoli. I rossoneri in questo 2019 sono imbattuti in Serie A e sono reduci da tre successi consecutivi. L’intento è di proseguire questa striscia vincente, anche se i ragazzi di Roberto De Zerbi non vanno per niente sottovalutati.

Gattuso nella conferenza stampa pre Milan-Sassuolo

Gattuso nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sassuolo ha così esordito: «I tifosi si convincono con le prestazioni e i risultati. Anche a Roma contro la Lazio volevo ringraziarli, erano in 5mila all’Olimpico. E’ stato qualcosa di importante. Dobbiamo essere bravi domani, dobbiamo partire col piglio giusto e la giusta mentalità. Sarà fondamentale per noi, non dobbiamo pensare al derby».

Il mister parla poi del dispendio energetico della squadra, minore rispetto a un anno fa: «In estate abbiamo fatto un lavoro importante a livello fisico, ora stiamo bene. Non dobbiamo pensare a cosa ci stiamo giocando, mancano 14 partite che sono 14 finali. Vanno preparate con voglia e concentrazione, pensando settimana per settimana. Poi vedremo cosa succederà».

Rino prosegue parlando del Sassuolo, avversario temibile, e della settimana del gruppo: «Conosco De Zerbi molto bene. L’anno scorso ho fatto solo un punto contro di lui. So che calcio gli piace. Ha giocatori importanti e sanno giocare il calcio che vuole lui. Serve attenzione, sono organizzati e giocano bene. Possono fare male, bisogna prepararla come se giocassimo con una grande squadra. In settimana abbiamo speso tanto, abbiamo faticato tecnicamente. Non abbiamo sviluppato come volevamo con la Lazio. Bisogna avere continuità nella fase difensiva e nel gioco».

Si passa a Jesus Suso, in calo da mesi come rendiemento: «Sono robe di voi giornalisti… Ci sta che un giocatore abbia un momento di appannamento, va aiutato e metterlo nelle condizioni migliori. Non è un problema per me. E’ stato un mese fermo e qualcosa a livello fisico-tecnico sta pagando. Ha le qualità per darci una mano, deve stare tranquillo e lavorare».

Gattuso parla anche di Alessio Romagnoli, accostato a big europee: «Giocatore importante, deve continuare a crescere perché ha ancora margini di miglioramento. Fa piacere quando le grandi mettono gli occhi addosso ai nostir, però lui è felice al Milan ed è orgoglioso di essere capitano. Rimarrà al Milan».

Delicata situazione per Patrick Cutrone, ma il mister si esprime così: «Deve lavorare con entusiasmo e voglia. Con l’Atalanta ha giocato 25 minuti, poi anche con l’Empoli. Deve pensare a lavorare. Ora giochiamo con una punta sola, il lavoro poi paga sempre. Non è un problema per me. Se uno ha il muso significa che ci tiene. L’importante è rispettare le persone del Milan e lui non ha mai sbagliato. Deve continuare a lavorare».

Krzysztof Piatek non ha segnato con la Lazio, nessuna preoccupazione: «A volte capita di non trovare la via del gol. E’ sorridente e sta bene coi compagni, si impegna sempre. L’ho visto uguale anche dopo il mancato gol con la Lazio».

Si parla di André Silva, che al Siviglia sta faticando a segnare da un po’: «Anche con Locatelli ho fatto di tutto per farlo rimanere, poi vanno rispettate le decisioni dei giocatori. André Silva è giovane e ha margini di crescita, ha fatto una scelta da rispettare. Se lo riprenderei? Chiedete alla società, ora lui sta giocando a Siviglia e c’è un diritto di riscatto. Vedremo. Ho sempre pensato che avesse cose interessanti anche se giocava poco».

: «».

: «».

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO LIVE

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it