NEWS MILAN – Tutto confermato per Frank Kessié: nulla di preoccupante, solo un piccolo spavento e il centrocampista ivoriano sarà disponibile per Milan-Sassuolo di domani.

Come infatti riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giocatore è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà serenamente arruolabile da Gennaro Gattuso per il match di domani a San Siro contro la formazione di Roberto De Zerbi. Così dopo il problema alla coscia destra rimediato in Coppa Italia che l’ha costretto alla sostituzione, sono state sufficienti appena una serie di terapie per rimettere a posto il colosso ex Atalanta. Tranne ripensamenti dell’ultima ora, Kessié dovrebbe giocare regolarmente dal primo minuto nel solito terzetto composto da Tiémoué Bakayoko e da un Lucas Paquetá esaltato dalla convocazione del Brasile. Probabilmente rinviato, invece, il debutto dall’inizio di Lucas Biglia in questo 2019. Perché in caso di forfait del calciatore africano, sarebbe toccato proprio all’argentino con Bakayoko spostato sul centrodestra. Niente da fare: l’indistruttibile c’è ed è pronto a contribuire a un altro prezioso successo rossonero per la rincorsa alla Champions League. E dopo la frenata di martedì, ora il Diavolo deve tornare obbligatoriamente a volare.

Redazione MilanLive.it

