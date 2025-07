Cassano contro Leao, altro round: la risposta del milanista scatena i tifosi

L’ex calciatore continua a esprimere pareri critici sul portoghese, che tramite i social network a volte risponde: ecco l’ultima replica.

Rafael Leao è un calciatore che spesso divide. Gli viene riconosciuto un grande potenziale, non sempre espresso però. Anche se da quattro stagioni è in doppia cifra per gol e assist, il suo rendimento è incostante e spesso viene criticato per l’atteggiamento non sempre ideale in campo.

Gli manca ancora qualcosa per diventare un campione, questo è certo, però non è neanche un calciatore normale come vorrebbe far credere qualcuno. Vedremo se sotto la gestione di Massimiliano Allegri farà uno step nella giusta direzione, diventando un giocatore più costante nelle prestazioni e ancora più decisivo. È alla settima stagione in rossonero e indossa la maglia numero 10, normale attendersi qualcosa in più da parte sua.

Cassano VS Leao: cosa è successo oggi

Tra coloro che non sono affatto fan di Leao c’è Antonio Cassano, che in questi anni lo ha criticato molto spesso. In più occasioni ha detto che è un giocatore molto limitato, uno che sa solo buttare avanti la palla e correre, quasi mai decisivo ed esaltato senza motivo.

Cassano di recente è tornato a parlare di Rafa e lo ha fatto in questi termini: “È come se giocasse per impressionare le ragazze, non per vincere le partite“. Leao poteva stare zitto di fronte a queste parole? Ovviamente no. Com’è capitato in altre situazioni, ha deciso di utilizzare i social network per replicare.

Tramite il suo profilo ufficiale su X ha così commentato le parole di Cassano: “Mi ama così tanto“. Risposta che ha scatenato i tifosi del Milan, che hanno commentato e condiviso dal risposta del portoghese. Probabilmente, non sarà l’ultima volta che capiterà un botta e risposta a distanza tra Cassano e Leao.

Comunque, Rafa è concentrato sulla nuova stagione e ci tiene a fare un salto di qualità per aiutare il Milan a tornare ai piani alti della classifica della Serie A. Il club rossonero non può permettersi un altro anno senza Champions League. Allegri lo ha messo al centro del suo progetto tecnico.