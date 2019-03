CALCIOMERCATO MILAN – Patrick Cutrone e Andrea Belotti: è questo il sogno del Torino in vista della prossima stagione. Un super tandem tutto made in Italy, per l’assalto a un Europa già conquistata o comunque nei piani della società a lungo termine.

Un’operazione tutt’altro che semplice per il club di Urbano Cairo. Acquistare il giovane centravanti del Milan comporta un investimento ingente. Secondo il Tuttosport il prezzo sarebbe nell’ordine dei circa 30 milioni di euro. Anche se, a nostro avviso, viste le cifre che circolano sul calciomercato oggi il valore del ragazzo è sicuramente superiore.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, il Torino offre contro partite per Cutrone

Nonostante la valutazione alta di Cutrone, il presidente Cairo sembrerebbe comunque non intenzionato ad provarci. Il Toro è pronto a lanciare l’assalto al talento di Como, ma nell’eventualità solo con una trattativa importante e tattica ma senza follie. Piuttosto, la dirigenza piemontese sarebbe propensa a ridurre la cifra con l’inserimento di contropartite, depennando però i nomi del Gallo, di Salvatore Sirigu, di Armando Izzo e di Nicolas Nkoulou considerati incedibili. Nel mezzo però restano altri profili apprezzati al club rossonero, tipo Soualiho Meité o Daniele Baselli.

Il Torino cercherà di fare leva anche sulla volontà del ragazzo, che potrebbe essere attratto dall’ipotesi granata e desideroso di un ruolo da assoluto protagonista. Il quotidiano Tuttosport non ha dubbi: lui piace al Toro e il Toro piace a lui. Sono molti i giocatori che indosserebbero volentieri la maglia granata. E Cutrone sarebbe uno di questi. Una soluzione in extremis – riferisce il giornale – potrebbe essere magari un’uscita soltanto in prestito, considerando le prospettive e l’importanza assoluta che il giocatore comunque preserva per la proprietà statunitense. Può succedere di tutto e il Ds Gianluca Petrachi non si farà trovare impreparato al primo, timido e ipotetico, segnale di apertura.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it