MILAN NEWS – Fino a due anni fa era considerato uno degli enfant prodige della scuola Milan, un talento esploso improvvisamente come tanti altri coetanei.

Ma se Donnarumma o Calabria o Cutrone si stanno imponendo con fiducia e qualità nella rosa titolare del Milan, per Manuel Locatelli le porte della formazione rossonera si sono chiuse anzitempo. E’ stato lo stesso centrocampista, come spiegato già in settimana in un’intervista, a decidere di andar via dal club in cui è cresciuto e iniziare l’esperienza al Sassuolo.

Oggi alla Gazzetta dello Sport il d.g. emiliano Giovanni Carnevali ha parlato proprio di Locatelli, elogiandone le caratteristiche nel giorno del suo ritorno a San Siro contro il Milan: “Locatelli è un giocatore di grande prospettiva per noi e per la Nazionale, ci crediamo per oggi e per il futuro. Sta crescendo e lo farà ancora in un ruolo dove imporsi ai massimi livelli è sempre più difficile. Siamo molto soddisfatti di lui”.

Il dirigente ha parlato così dell’affare che lo ha visto sbarcare a Sassuolo in estate: “Durante la trattativa è stato un nostro alleato: in certe situazioni, e vale anche per il Milan, c’è la necessità di cambiare. Non so se loro si siano pentiti, non è questo il punto. Ognuno aveva le sue ragioni: Locatelli era felice della nuova esperienza da noi, magari dall’altra parte non sentiva più tanta fiducia”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

