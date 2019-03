NEWS MILAN – San Siro freme, è già bollente: alle 18.00 il calcio d’inizio di Milan-Sassuolo. Oltre 60.000 tifosi pronti a incitare i rossoneri. I due allenatori intanto hanno appena diramato le formazioni ufficiali.

Gennaro Gattuso cambia il meno possibile rispetto all’ultima uscita in campionato, dopo il mini turn-over sulla fascia sinistra nel match di martedì contro la Lazio. Inamovibile Gianluigi Donnarumma tra i pali, mentre in difesa solito quartetto con Calabria-Musacchio-Romagnoli-Rodriguez. A centrocampo recupera Franck Kessié dalla botta al quadricipite in Coppa Italia, sarà titolare: completano il reparto Tiémoué Bakayoko e Lucas Paquetà. In avanti ancora fiducia in Jesus Suso, sulla sinistra torna Hakan Calhanoglu mentre al centro dell’attacco Krzysztof Piatek. Di seguito ecco i 22 scelti da Gattuso e De Zerbi per Milan-Sassuolo:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Allenatore: Gattuso.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Locatelli, Sensi, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga.

Allenatore: De Zerbi.

Here’s our starting XI for this evening’s game

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

