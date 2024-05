Milan-Conte, anche Di Marzio conferma: “Direbbe sì”

Nuove conferme sulla volontà di Conte al Milan: l’esperto di mercato non ha dubbi, i dettagli

Il Milan torna finalmene a vincere dopo più di un mese di astinenza. Cinque gol al Cagliari e conquista aritmetica della partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana. Non è ancora fatta, invece, per il secondo tempo, ma è sempre più vicino. Stefano Pioli si prepara quindi alle ultime due partite sulla panchina rossonera, a meno di clamorosi colpi di scena. Chi prenderà il suo posto?

Nonostante le tante smentite, i tifosi continuano a sognare l’arrivo di Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus e Inter è considerato dai sostenitori rossoneri l’unico in grado di risollevare le sorti di una squadra che ha trascorso una stagione logorante, sotto tutti i punti di vista. La società però sembra preferire altri profili, fra cui quello di Paulo Fonseca del Lille e Sergio Conceicao del Porto (dopo aver provato a prendere Lopetegui). Una cosa è certa, almeno stando a quanto dicono gli addetti ai lavori: se il Milan chimasse, Conte non se lo farebbe dire due volte. Di questo avviso è anche Gianluca Di Marzio, che ieri negli studi di Sky Sport è intervenuto così.

Conte al Milan: “Accetterebbe”

“So che Conte accetterebbe il Milan“, ha detto l’esperto di calciomercato. Un’altra conferma quindi di quanto si dice ormai da tempo: Conte al Milan ci verrebbe di corsa, e ne sarebbe molto contento. Il problema però è che, almeno ad oggi, stando a quanto dice Di Marzio, la società rossonera non lo tiene per adesso in considerazione. “Da capire se affonderà“, conclude il giornalista in merito.

Oltre alla questione Conte, Di Marzio ha fatto poi il punto della situazione in merito agli altri nomi. “Restano in ballo Fonseca e Conceicao. Fonseca si è preso qualche giorno per decidere fra Marsiglia e il Milan. Il Milan insiste, il Marsiglia gli ha fatto un’offerta importante”, è questa quindi la ricostruzione in merito ai due nomi portoghesi accostati ai rossoneri. Fonseca è un profilo che piace moltissimo ai rossoneri perché si sposa bene con la filosofia della società. Per Conceicao bisogna attendere la finale di Coppa che giocherà a fine campionato, dopodiché incontrerà Villas-Boas per decidere cosa fare. Alla fine resta Roberto De Zerbi, il nome che accontenterebbe gran parte della tifoseria: ad oggi non c’è stato alcun contatto però con l’attuale allenatore del Brighton.