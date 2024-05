Milan-Cagliari 1-0, pagelle e tabellino del primo tempo: Bennacer gol, Gabbia distratto

Le pagelle e il tabellino del primo tempo di Milan-Cagliari, partita valida per la 36° giornata di Serie A

Si è da poco concluso il primo tempo di Milan–Cagliari in un San Siro spettrale, quasi ai livelli del periodo Covid: pochissimi tifosi e Curva Sud in silenzio come la scorsa settimana. La partita non ha grossi spunti: i rossoneri hanno ovviamente il pallino del gioco mentre al Cagliari di superare la linea del centrocampo proprio non gli interessa, con il solo Luvumbo in attesa di palle in profondità. Il Milan la sblocca al 36′ con un gol di Bennacer, che riceve in area da destra e a porta vuota trova il vantaggio.

Milan-Cagliari, le pagelle

SPORTIELLO 6

KALULU 6

GABBIA 5 (Dal 46′ TOMORI

THIAW 6

FLORENZI 6

MUSAH 6

REIJNDERS 6

BENNACER 7

CHUKWUEZE 6 (Dal 46′ LEAO

GIROUD 5 (Dal 46′ OKAFOR

PULISIC 5,5

Milan-Cagliari, il tabellino

Milan (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Caldara, Hernández, Terracciano, Tomori; Adli, Pobega, Zeroli; Jovic, Leao, Okafor. All.: Pioli.

Cagliari (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Nandez, Sulemana, Deiola, Prati, Luvumbo; Shomurodov. A disp.: Aresti, Radunovic; Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska; Mancosu, Oristanio, Viola; Kingstone, Lapadula, Pavoletti, Petagna. All.: Ranieri.

Arbitro: Sozza

Marcatori: 36′ Bennacer