Milan in Supercoppa Italiana: avversari e quando si gioca la Final Four

Il Milan è qualificato alla final four di Supercoppa Italiana. Ecco gli avversari dei rossoneri nella seconda edizione della competizione che si disputerà ancora con il nuovo format

Obiettivo raggiunto per il Milan che ha ottenuto la matematica qualificazione alla prossima edizione della Supercoppa Italiana che si disputerà nuovamente con il format della final four. All’evento accedono i vincitori dello Scudetto (l’Inter), la compagine seconda classificata in campionato (Milan o Juve) e le due finaliste della Coppa Italia ovvero la stessa Juve e l’Atalanta.

Proprio la presenza dei bianconeri nell’atto finale della Coppa Italia garantisce la partecipazione del Milan alla Supercoppa anche con l’eventuale terzo posto. Alla stregua di quanto avvenuto con l’ultima edizione, anche la prossima final four di Supercoppa Italiana si disputerà in Arabia Saudita con sedi ospitanti ancora da definire.

Sarà la terza edizione consecutiva della Supercoppa in Arabia se si considera anche quella del 2023 vinta in finale dall’Inter proprio contro il Milan.

Supercoppa Italiana, le avversarie del Milan

Se dovesse essere confermato il regolamento dell’ultima edizione, il Milan (da secondo o terzo classificato in campionato) affronterà nella semifinale della final four la vincitrice della Coppa Italia, quindi una tra Atalanta e Juventus, attese dalla finale mercoledì prossimo all’Olimpico. L’Inter campione d’Italia, invece, sfiderà la perdente della finale di Coppa Italia.

Vedremo, in seguito, se sarà confermato anche un ulteriore aspetto del format della Supercoppa ovvero l’epilogo di semifinali e finali direttamente ai rigori (senza supplementari) in caso di parità al 90′.

Quando si gioca la Supercoppa Italiana

Al momento, non si hanno certezze sulle date della prossima edizione di Supercoppa Italiana. L’ultima si è disputata a metà gennaio, una collocazione non scontata il prossimo anno, considerato che, proprio a gennaio, si disputeranno le ultime due partite del girone di Champions League. Una competizione quest’ultima alla quale potrebbe partecipare anche l’Atalanta, sia classificandosi al quinto posto in Serie A oppure vincendo la finale di Europa League con il Bayer Leverkusen.

Un calendario, quello della prossima stagione, peraltro piuttosto compresso per Inter e Juventus, attese nell’estate 2025 anche dalla prima edizione del Mondiale per Club negli Usa.

Dove sarà trasmessa la Supercoppa Italiana

C’è una buona notizia per i tifosi. Anche la prossima edizione della Supercoppa Italiana sarà trasmessa gratuitamente in chiaro su Mediaset che si è aggiudicata l’esclusiva della competizione (insieme alla Coppa Italia) per le prossime tre edizioni.