Sinner “costretto”, ha appena cominciato

Il campione altoatesino ha iniziato una nuova fase del suo recupero post-infortunio: cinque giorni che saranno decisivi

Ci siamo. Dopo aver ottemperato agli impegni per dare conto del doloroso forfait di Roma – oltre ad essere un appuntamento imperdibile nell’agenda del giocatore, vincendo eventualmente al Foro Italico il tennista avrebbe anche potuto avvicinare sensibilmente Djokovic in vetta al ranking mondiale – e aver onorato i suoi impegni istituzionali con gli sponsor, Jannik Sinner ha ripreso a pensare solamente alla sua anca. Una preoccupazione che agita anche i sonni di tutti i suoi fans.

Per vederci più chiaro, senza rischiare di accelerare un recupero che non deve essere forzato in alcun modo, il campione di San Candido ha deciso di affidarsi alla professionalità e alla competenza di uno dei migliori centri d’Italia in fatto di riabilitazione fisica e di strutture messe a disposizione degli atleti.

Parliamo del JMedical, la casa della Juventus, dove Sinner è sbarcato nella giornata di venerdì 10 maggio in vista di almeno 5 giorni di controlli, fisioterapia ed esami approfonditi.

Sceso dall’auto insieme al preparatore Ferrara e accolto dal dottor Semperboni, medico della Federazione ed ex direttore sanitario del J Medical, Jannik avrà a sua disposizione una piscina, una palestra super attrezzata e uno staff medico che lo seguirà quotidianamente. Il tennista avrà ovviamente sempre al suo fianco il fisioterapista personale Giacomo Naldi, una figura mai così importante come in questo momento storico.

Le cinque giornate di Sinner a Torino: si decide il futuro

Come già ampiamente dichiarato dal numero due del mondo, la parola d’ordine è ‘pazienza’. E anche chiarezza. Il tennista vuole vederci chiaro a proposito di un fastidio che già aveva dato i suoi segnali prima di Madrid, per poi esplodere in tutta la sua gravità proprio nel bel mezzo del Mutua Open nella capitale spagnola.

Le ‘illazioni’ su una presunta eccessiva prudenza di Jannik, ritiratosi da Madrid nel giorno di riposo che precedeva il quarto di finale contro Auger-Aliassime, hanno lasciato spazio alla preoccupazione allorquando il campione di Melbourne ha dato l’annuncio del forfait per Roma.

L’allerta, se non ai massimi livelli, è comunque considerevole visto che tra meno di 10 giorni prenderà il via il Roland Garros, l’appuntamento più importante di questa parte di stagione. In un futuro nemmeno troppo lontano poi – tra meno di due mesi e mezzo – ci sarebbero anche le Olimpiadi, con l’altoatesino candidato a portare una medaglia – possibilmente del metallo più pregiato – alla spedizione azzurra.

Meglio non correre troppo allora, e verificare attraverso il lavoro di esperti del settore quali siano le possibili conseguenze di questo fastidioso problema all’anca. L’Italia intera è col fiato sospeso.