CALCIOMERCATO MILAN – André Silva di rientro al Milan per una seconda chance da vice di Krzysztof Piatek, possibile addio invece per un insofferente Patrick Cutrone: in vista del mercato estivo, è questa la pazza ipotesi che il Corriere dello Sport rilancia anche quest’oggi.

Così dopo aver anticipato il malumore di Gonzalo Higuaín e un clamoroso addio al Diavolo poi davvero concretizzatosi, ora il quotidiano insiste su quest’altro colpo di scena per Elliott Management Corporation.

Calciomercato Milan, il ritorno di André Silva non dispiacerebbe a Gattuso

Intanto nemmeno a Verona, contro un Chievo ultimo in classifica, ci sarà spazio per il baby bomber rossonero. Spazio al gigante dell’Est, di nuovo, e di certo non farà piacere al centravanti di Como già accantonato in Coppa Italia e ora anche contro il fanalino di coda della Serie A. E proprio per questo – sottolinea il CorSport – potrebbe esserci questo colpo di scena in estate. “In estate avevo fatto di tutto per trattenerlo, ma André non ha voluto saperne. Può tornare? Chiedete a Leonardo… Penso che sia un attaccante interessante”, sono state queste intanto le parole di Gennaro Gattuso in merito al possibile scenario. Considerando una lunga astinenza dal goal e un rendimento che non giustifica di certo i 38 milioni di euro fissati per il riscatto, l’avventura del 23enne al Siviglia è praticamente ai titoli di coda.

Un rientro, in realtà, che sarebbe anche gradito al tecnico per caratteristiche e duttilità. Cutrone, invece, sta seriamente riflettendo sul suo futuro. A 20 anni la pazienza dovrebbe essere d’obbligo, ma il prodigio rossonero ritiene che i 27 gol in 79 partite siano un biglietto da visita più che sufficiente per avere la giusta importanza nella squadra. Senza dimenticare che ha scalzato giocatori importanti, come Nikola Kalinic, lo stesso André Silva e a tratti anche il Pipita. Lazio e Torino, nel frattempo, hanno già le antenne dritte dopo il messaggio lanciato dall’agente: “Cutrone è un giocatore che vuole giocare e ha sempre accettato le scelte dell’allenatore. È normale che, se gli spazi dovessero essere estremamente ridotti da qui a fine stagione, in estate si valuterà con la società quella che potrà essere la soluzione migliore per il ragazzo e per il Milan”.

