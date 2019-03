NEWS MILAN – Dalle critiche e dai dubbi ai grandi elogi. Così è andata a Tiemoué Bakayoko, che nelle primissime apparizioni in maglia rossonera era apparso tutt’altro che un buon rinforzo. Invece col tempo ha dimostrato di essere un ottimo centrocampista e di meritare la maglia che indossa.

Molti ricorderanno il suo esordio in Napoli-Milan, quando subentrò a Lucas Biglia e fu autore di una prestazione pesantemente negativa. Nel post-partita Gennaro Gattuso mise in evidenza che il mediano francese aveva bisogno di fare alcuni miglioramenti sotto l’aspetto tattico e del posizionamento. Osservazioni che il giocatore non apprezzò molto, come confessato da lui stesso nell’intervista a France Football: «Non ho apprezzato quelle dichiarazioni, sia io sia le persone a me vicino le avevamo prese male. Sono state illogiche. Aveva messo in dubbio il mio calcio e quello che avevo imparato durante il mio periodo di formazione. Secondo lui avrei dovuto imparare a orientare e modificare la posizione del corpo. Ma lui è fatto così, è genuino, dice quello che pensa e vuole che gli si dicano le cose in faccia. Non è uno che porta rancore».

Nonostante quella prova deludente e le considerazioni di Gattuso, Bakayoko si è dato da fare per inserirsi al meglio in squadra e dimostrare di essere all’altezza. Trovando continuità di impiego è riuscito progressivamente a migliorare anche il livello del suo rendimento. E’ divenuto un elemento fondamentale del centrocampo del Milan e i tifosi adesso lo acclamano, vogliono che venga acquistato a titolo definitivo. Lo stesso mister aveva ammesso di sperare nella conferma di Tiemoué per la prossima stagione. E attualmente il loro rapporto è ottimo, l’ex Monaco considera Rino una sorta di padre calcistico.

Il club per esercitare il diritto di riscatto deve versare 35 milioni di euro al Chelsea. La società spera di poter contare sugli introiti della qualificazione in Champions League per potersi tenere il calciatore. Bakayoko auspica di restare al Milan, dove si sta trovando bene e ha molto apprezzato anche le figure dirigenziali con le quali si è confrontato: «È stato Leonardo che mi ha contattato, avrei lasciato il Chelsea solo per il Milan. Perché è stato un club che mi ha fatto sognare quando ero piccolo. Lo ringrazio per avermi dato questa occasione. Dialogo con Maldini? Straordinario. Lui e Leo sono due figure iconiche della società. Vi rendete conto della grandezza del Milan vedendoli arrivare. Io mi ricordo Maldini, con il suo numero 3 sulle spalle, con la fascia di capitano al braccio e i suoi capelli lunghi. Mi sembrava incredibile che mi parlasse».

Redazione MilanLive.it

