NEWS MILAN – La stagione 2018/2019 per il Milan è cominciata tra mille problematiche, con una dirigenza messa insieme nell’ultimo mese di mercato, ma con ambizioni sempre alte per la squadra. I tanti infortuni ne hanno però condizionato l’inizio.

Negli ultimi sei mesi di gestione Gattuso la passata stagione, il mister ha fatto capire di affidarsi ad un blocco di 11/12 giocatori titolarissimi, che quasi mai cambiava. Gli infortuni accorsi in questa stagione però lo hanno costretto a rivedere i piani. In particolare a centrocampo, dove si son persi due-terzi dei noti titolarissimi: ovvero Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura. Le prime settimane sono state parecchio tribolate, con Tiémoué Bakayoko che ha faticato ad adattarsi, mentre come vice-Bonaventura è stato spesso e volentieri schierato Hakan Calhanoglu. Proprio il turco è il giocatore più schierato da Rino, ben 33 le presenze stagionali, ovviamente considerato tutte le competizioni. Addirittura più di Gianluigi Donnarumma (29), che però supera il turco in quanto a minutaggio, per questioni facilmente intuibili.

Non solo Calha, gli altri intoccabili di Gattuso sono Ricardo Rodriguez, Tiémoué Bakayoko e Franck Kessié, con 31 presenze. Sono 32 invece quelle di Patrick Cutrone, il quale però molto spesso è entrato a partita in corso: il baby bomber rossonero infatti ha giocato solo 13 volte da titolare. Altri tre imprescindibili per Gattuso sono Alessio Romagnoli e Jesus Suso, i quali pagano anche alcune partite saltate tra infortuni e squalifiche: entrambi sono a quota 29 partite. Stesse presenze anche per Samuel Castillejo, sul quale però vale lo stesso discorso di Cutrone: anche lo spagnolo da titolare ha giocato appena 13 volte. Tra gli altri titolari invece, Davide Calabria ha collezionato 26 presenze, Laxalt 24, Musacchio 21, Zapata 17, Paquetà 11, Piatek 8, Bertolacci 4 (solo in Europa League).

Un dato curioso, che fa ben intuire l’importanza del giocatore è il seguente. Parliamo di Lucas Paquetà, il quale a questo punto della stagione ha collezionato 11 presenze, tutte e 11 da titolare: praticamente un dato molto simile a quelli sopracitati di Cutrone e Castillejo, i quali però sono in rossonero da inizio stagione mentre Paquetà soltanto da gennaio.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

