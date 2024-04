Juve-Milan, probabili formazioni: ancora guai per Pioli, l’attaccante out per infortunio

Le probabili formazioni di Juventus-Milan, match valido per la 34esima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18.00. Altri guai per Pioli.

Il Milan è chiamato a tornare in campo domani pomeriggio, e ad affrontare il secondo big match di fila di Serie A. Difatti, dopo la sconfitta nel derby per 1-2, il Diavolo sarà domani ospite della Juventus a Torino. Una gara che può dire tanto o nulla, dipende dalle prospettive. Al Milan mancano 4 punti per conquistare la matematica partecipazione alla prossima Champions League, l’unico vero obiettivo rimasto della stagione. Contro la Vecchia Signora, servirà vincere per tenere saldo l’onore, dopo le ultime delusioni, e consolidare il secondo posto.

È chiaro che a Milanello, in vista della gara, non si respira il miglior clima. Come accennato, sono state le recenti disfatte, uscita dell‘Europa League contro la Roma e sconfitta nel derby, a mettere una pietra tombale ai possibili successi rossoneri in stagione. Stefano Pioli è adesso più un dubbio che mai, e vincere contro la Juventus potrebbe far tornare un mezzo sorriso. Ma non è affatto semplice o scontato. E a complicare la situazione è la pessima situazione in cui si sta trovando l’allenatore emiliano in seguito alle assenze a cui deve far fronte.

Sappiamo bene che salteranno la gara contro la Juve, Theo Hernandez, Davide Calabria e Fikayo Tomori, tutti e tre espulsi nel derby. A questi, si aggiungono Simon Kjaer e Pierre Kalulu. È ancora emergenza in difesa, dunque, per Pioli che sarà chiamato a rivoluzionare il reparto. Attenzione, però, perché ci sarà un assente a sorpresa anche in attacco.

Milan, tegola dell’ultim’ora: anche l’attaccante out

Come riporta Sky Sport, nell’allenamento odierno si è fermato Luka Jovic. L’attaccante serbo ha rimediato un affaticamento muscolare e non ci sarà dunque contro la Juventus. Una tegola pesante per Pioli, che in un big match come quello di domani avrebbe avuto bisogno di tutto l’attacco a disposizione. Jovic sarebbe comunque partito dalla panchina, ma stavolta Pioli dovrà considerare il solo Okafor come possibile sostituto di Giroud a gara in corso. Ma andiamo alla difesa. Come si schiererà la retroguardia rossonera?

Sempre Sky Sport, fa sapere che Pioli è pronto a delle mosse inedite. Senza Theo Hernandez e Calabria, è Yunus Musah che dovrebbe partire sulla fascia destra di difesa. Al lato opposto quasi sicuramente ci sarà Alessandro Florenzi, mentre al centro del reparto sono pronti Malick Thiaw e Matteo Gabbia. Attenzione, però, perché non è escluso l’utilizzo di qualche primavera. Nello specifico, come riporta Peppe Di Stefano, potrebbe esserci Jan Carlo Simic al centro del reparto, e Davide Bartesaghi sulla sinistra. Non è escluso in questo caso l’impiego di Florenzi a destra.

Anche la carta Filippo Terracciano potrebbe essere utilizzata da Pioli, a sinistra o a destra come terzino.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah (Terracciano), Gabbia, Thiaw (Simic), Florenzi (Bartesaghi); Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.