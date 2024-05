Sesko al Milan, tutta la verità sulla clausola: quanto costa davvero

Dalla Germania arrivano novità importanti su Benjamin Sesko, obiettivo del Milan per l’attacco. Nel suo contratto è presente una particolare clausola.

Il Milan non deve soltanto scegliere il nuovo allenatore, ma anche il nuovo attaccante titolare. Olivier Giroud è pronto a salutare l’Italia e i tifosi rossoneri, per prendere un aereo diretto a Los Angeles. Giocherà in MLS il veterano bomber, dopo aver dato tutto per i colori milanisti. Un addio doloroso ma lecito, dato che a 38 anni Oli non potrà più essere il titolare dello scacchiere rossonero. Si accontenta dunque di vivere un’ultima suggestiva parentesi della sua carriera oltreoceano, come hanno fatto diversi altri campioni.

Il Milan, dal suo canto, deve presto adoperarsi per accogliere un nuovo numero 9 all’altezza. L’identikit del profilo ideale è stato già disegnato: giovane, talentoso e con uno sviluppatissimo fiuto del gol. Diversi i profili che il Diavolo, con la supervisione di Zlatan Ibrahimovic, sta valutando. Il favorito? Sì, è Joshua Zirkzee, e ormai lo si sa molto bene. Il Milan è in stretto contatto con gli agenti dell’olandese, il quale ha un valore di mercato tra i 60 e i 70 milioni di euro e una forte concorrenza dietro a fargli la corte.

La dirigenza rossonera sa che Zirkzee sarebbe il profilo ideale e ci sta lavorando sodo, ma sa anche che la trattativa è salita per i motivi suddetti. Dunque, tiene calde delle alternative ma sempre ambiziose. Nelle ultime ore, come apprendiamo dalle maggiori fonti, sta prendendo di nuovo quota il nome di Benjamin Sesko in casa Milan. Lo sloveno ha guadagnato posizioni, ma arrivano novità fondamentali sul suo contratto con il Lipsia.

Sesko, clausola variabile: il valore è in salita

Come apprendiamo da Sky Sport Germania, nel contratto di Benjamin Sesko con il Lipsia è presente una clausola rescissoria che non ha un valore fisso. In che senso? La cifra cambia in base al rendimento e alle prestazioni dell’attaccante sloveno. Difatti, se in inverno il valore della clausola era di 50 milioni di euro, questo è salito a 65 milioni dopo l’ottima seconda metà di stagione di Sesko. A quanto può arrivare è la domanda più importante. C’è da dire che le variabili della clausola sono i minuti giocati, i gol e gli assist realizzati. Secondo Sky Sport DE, con due partite restanti da disputare, il massimo del valore della clausola può essere 70-75 milioni di euro, non di più.

Parliamo comunque di un’elevata cifra, e che il Milan potrebbe spendere solo se davvero convintissimo del profilo di Sesko. La fonte tedesca conclude affermando che su Benjamin sono vigili diversi di club di Premier League, e il Milan appunto. I rossoneri rappresentano la società italiana davvero interessata allo sloveno.