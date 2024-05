Milan, concorrenza per Fonseca: sul tecnico una big francese

Grande concorrenza per Paulo Fonseca: il Milan ha un’avversaria agguerrita nella corsa al tecnico lusitano

L’allenatore del Milan sta diventando una questione sempre più intricata. Julen Lopetegui è ormai definitivamente saltato, ad un passo dal West Ham: il tecnico basco era stato contattato, era ad un passo dal diventare il nuovo tecnico rossonero salvo poi un clamoroso dietrofront della dirigenza che di fatto ha ascoltato la protesta – veemente – dei tifosi nei confronti del basco.

E così niente Lopetegui, ma anche la certezza che con Pioli si è al passo d’addio: l’allenatore parmigiano anche nel postgara di Milan-Genoa ha eluso e dribblato le domande sul suo futuro ma sembra chiaro a tutti come in via Aldo Rossi abbiano deciso per il ribaltone.

Ciclo finito, con scudetto conquistato e semifinale di Champions League raggiunta, ma ora è tempo di voltare pagina. Ibrahimovic, di concerto con Moncada e Furlani, lavorano alacremente per dare una nuova guida alla squadra. Le prossime settimane saranno decisive in tema di riflessioni, anche perché il mercato non può prendere il via senza il nome dell’allenatore.

I tifosi, dipendesse da loro, sceglierebbero ad occhi chiusi Antonio Conte: il salentino, però, al momento non è in pole position e nemmeno in seconda fila. La pista italiana conduce al solo Roberto De Zerbi: un sogno più che un obiettivo, considerato come in Premier League con il suo Brighton sia stato quasi miracoloso e diversi club hanno messo gli occhi su di lui.

Milan, un’avversaria per Fonseca: una big di Francia lo vuole

Ecco perché tiene banco – e molto – la pista estera. Uno ad uno, però, gli obiettivi dei rossoneri stanno svanendo. L’ultimo in ordine di tempo sembrerebbe essere Paulo Fonseca. L’allenatore lusitano, che in Italia ha già allenato la Roma, si sta mettendo in mostra con il Lille. Una Ligue 1 di spessore tanto da aver attirato li occhi dei rossoneri.

Anche il lusitano, però, sta svanendo: stando a quanto affermano anche gli spagnoli di Diario As, dopo L’Equipe, infatti, l’Olympique Marsiglia è in grande pressing per ingaggiare proprio Fonseca. Il club transalpino considera l’attuale guida del Lille come l’allenatore perfetto per dare il via ad un progetto lungo ad ampio raggio.

E per l’OM è diventata d’un colpo la priorità assoluta per la panchina. Ed il Milan? Non sembra essere ancora tagliato fuori ma di certo, in caso Fonseca dovesse accettare la corte del Marsiglia, sarebbe costretto a virare su altri elementi. E, in quel caso, poterbbe tornare nuovamente in auge Mark Van Bommel, pure sponsorizzato da Ibra.