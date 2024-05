L’agente del difensore non esclude la cessione: “Se arrivasse un’offerta con Conte…”

Il procuratore di un ex obiettivo rossonero non ha escluso un nuovo trasferimento nel mercato estivo: Moncada ci riproverà?

A gennaio il Milan ha riaccolto Matteo Gabbia, rientrato dal prestito al Villarreal, ma aveva pensato di prendere un altro difensore. Stefano Pioli aveva dichiarato pubblicamente di aver richiesto due centrali, poi ne è arrivato solamente uno.

Com’è noto, la dirigenza aveva fatto dei sondaggi per Radu Dragusin del Genoa e Alessandro Buongiorno del Torino. Il 22enne rumeno poi si è trasferito al Tottenham per 25 milioni di euro più 5-6 di bonus, mentre il capitano granata è rimasto nella squadra di Ivan Juric perché Urbano Cairo non ha voluto vendere un pilastro a metà stagione.

Milan, nuovo assalto al centrale? Parla il procuratore

Buongiorno è sicuramente rimasto nel mirino del Milan, anche se l’operazione è molto complicata: servono circa 35 milioni per strapparlo al Torino. C’è il pressing del Napoli, che è pronto a investire per assicurarsi un rinforzo importante nella retroguardia. I soldi della cessione di Victor Osimhen consentiranno di spendere in diversi ruoli.

E Dragusin? Ultimamente al Tottenham non sta giocando, ha collezionato 6 panchine consecutive e potrebbe emergere qualche riflessione sul suo futuro. Gli Spurs hanno investito tanto su di lui e, in teoria, dovrebbero tenerlo anche nella prossima stagione. Molto dipenderà dall’allenatore Ange Postecoglou, se vorrà puntarci o farà una scelta diversa.

Florin Manea, agente di Dragusin, ha parlato a Radio CRC della situazione del suo assistito: “Deve avere pazienza, ha davanti due giocatori importanti e alla fine troverà spazio anche lui. Il Tottenham prende tanti gol e avrà bisogno della sua potenza, al Genoa di testa le prendeva tutte lui. Se non gioca dobbiamo pensare ad altre soluzioni, ma in questo momento non penso, perché è arrivato a gennaio. Poi non si sa mai nella vita. Speriamo di no, però non si sa mai… Se a fine stagione Postecoglou dovesse dirgli che lo considera ancora un’alternativa? Se gli dicesse così, non penso che Radu rimarrebbe a non giocare“.

Il tecnico del Tottenham ha in mano il futuro dell’ex Juventus, che in Serie A non ha solo il Milan come estimatore. C’è anche il Napoli, che a gennaio aveva fatto sul serio: “Se non ci fossero stati Tottenham e Bayern Monaco – ha ammesso Manea – avremmo scelto Napoli. Se arrivasse un’offerta di prestito del Napoli con Conte lì, sarebbe da valutare. Conte è uno dei migliori al mondo, sarebbe un onore lavorare con lui, ma in questo momento è difficile dire cosa succederà“.