Tomori e il rigore in Milan-Genoa: l’errore arriva prima ancora del fallo (VIDEO)

Spunta un particolare messo in chiaro da Carlo Pellegatti durante Milan-Genoa 3-3 di ieri pomeriggio, con protagonista Tomori.

Il Milan è uscito ieri sera dal match di San Siro contro il Genoa in maniera insoddisfatta. I rossoneri, così come il proprio pubblico accorso allo stadio, speravano di tornare alla vittoria dopo un mese davvero negativo, che ha segnato l’uscita dall’Europa League e l’ennesimo k.o. nel derby.

Invece il 3-3 di ieri conferma il momento di difficoltà della squadra di Stefano Pioli. Un pareggio che non ha molta importanza nell’economia della classifica e del risultato visto che l’obiettivo del Milan è già stato raggiunto, ma visto il clima di San Siro e la vittoria che manca un mese sarebbe stato meglio portare a casa i tre punti. I ragazzi di Pioli ci hanno provato e infatti hanno costruito tante palle gol. Purtroppo però il problema è sempre lo stesso ed è la fase difensiva. Errore evidente soprattutto prima del gol di Ekuban ma non solo. Sul banco degli imputati c’è anche Fikayo Tomori, autore del fatto da rigore per il Genoa dopo cinque minuti di partita. Un episodio sfortunato in una partita comunque da sufficienza piena.

Il particolare colto da Pellegatti sul calcio di rigore per il Genoa

A notare l’errore di Tomori è stato anche Carlo Pellegatti. Il noto giornalista del Milan era ospite come spesso accade alla trasmissione Pressing, in onda su Italia Uno. Nel rivedere gli episodi da moviola del match, in particolare il rigore concesso al Genoa, è stata richiamata l’attenzione su un particolare inizialmente non colto.

‼️ Sul rigore #Tomori immobile. Sistemava il parastinchi, come se non ci fosse una situazione di pericolo con loro in attacco. #Rejinders ancora peggio, segue il suo uomo, poi si ferma, quei 10 metri pesavano.

“Eh ma #Pioli la fase difensiva”. Continuate.pic.twitter.com/g50V7xOv5J — Dr. Tuitter (@DrTuitter) May 5, 2024

Pellegatti sottolinea come Tomori sia in ritado su Vogliacco ed il fallo da rigore solare, soprattutto perché un attimo prima si stava sistemando i parastinchi in area, noncurante dell’azione genoana: “Fate rivedere l’azione, questa cosa mi fa impazzire. Tomori è in ritardo. Non puoi metterti a posto i parastinchi in quel momento. Chiaro che non arriva bene, parte già in ritardo in partenza”.

Effettivamente, rivedendo l’azione che porta al penalty fischiato dall’arbitro Prontera, Tomori stranamente è fermo in area rossonera a mettersi a posto uno dei parastinchi. Quando si accorge dell’inserimento dell’avversario è già in ritardo e commette un fallo ingenuo, non tipico di un centrale di alto livello come lui.

Anche per Tomori, come per molti altri suoi compagni di squadra, si sta concludendo una annata ricca di alti e bassi. L’inglese classe ’97 è stato troppo spesso protagonista di amnesie difensive, nonostante il più delle volte riesca a cavarsela con le sue qualità fisiche ed atletiche. Il Milan ripartirà su di lui nella prossima stagione, ma urgerà migliorare il rendimento suo e dell’intera difesa.