Milan, “Conceicao non arriva”: l’annuncio spiazzante in diretta

Il giornalista ha fatto un particolare annuncio durante la trasmissione. Si spegne anche questa pista per la panchina del Milan a sua detta.

Continua senza sosta la ricerca del Milan al nuovo allenatore. Stefano Pioli ha concluso il suo ciclo, e a dirlo è il campo e i conseguenti risultati. Serve una nuova guida tecnica alla squadra rossonera, la quale ha bisogno più che mai di ritrovare motivazioni e ambizioni. Dunque, partirà presto un nuovo ciclo a Milanello, ma bisogna decidere quanto prima chi ci sarà a dirigere i lavori. Dopo aver fatto retromarcia su Julen Lopetegui, rifiutato dai tifosi, la dirigenza rossonera è adesso in fase di valutazione. Gli occhi sono però puntati in Portogallo.

Paulo Fonseca e Sergio Conceicao sono al momento i nomi più caldi per la prossima panchina del Milan. Piacciono entrambi, anche se il secondo, l’allenatore del Porto, sembra godere di una posizione di vantaggio. Forse più per una questione di blasone internazionale, Conceicao è oggi la prima scelta del Milan. D’altronde, dopo 7 anni al Porto, 10 trofei vinti, sempre presente sul palcoscenico della Champions League, il suo nome è parecchio prestigioso.

In Italia, Conceicao è stato sognato dai tifosi della Lazio, ma anche dell’Inter non troppo tempo fa. Adesso è concretamente nei radar rossoneri, e gli piacerebbe parecchio unirsi al Milan. Come abbiamo appreso di recente, Jorge Mendes, agente del tecnico, è a strettissimo contatto con Zlatan Ibrahimovic, ma ci sono alcuni ostacoli da superare. Intanto, secondo il giornalista, non sarà Conceicao il nuovo allenatore del Milan.

Milan, no a Conceicao

Ricordiamo che Sergio Conceicao ha da poco rinnovato il suo contratto col Porto sino al 2028. Ciò, però, non gli impedisce di svincolarsi a fine stagione e questo grazie all’esistenza di una clausola bilaterale che glielo permetterebbe. Ciò che spinge in primis Conceicao a lasciare il Porto dopo 7 anni, è l’elezione del nuovo Presidente del club lusitano. Non più Pinto da Costa, che l’allenatore appoggiava caldamente. Al suo posto c’è adesso Villas-Boas, uno che non va affatto a genio a Conceicao. Ecco perché le strade potrebbero presto dividersi, quelle del tecnico e del Porto, in favore del Milan.

Pare che la dirigenza rossonera sia in totale pressing su di lui, ma non secondo Carlo Pellegatti. Intervistato a Tv Play, il giornalista di fede milanista ha detto: “Dalle notizie che ho avuto io, non arriverà Conceicao”. Per fortuna non servirà aspettare molto tempo per comprendere se abbia davvero ragione Pellegatti o il portoghese sarà lui il nuovo allenatore rossonero. Questione di ore.