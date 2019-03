CALCIOMERCATO MILAN – La prestazione di Dusan Tadic in Real Madrid-Ajax 1-4 di Champions League è stata straordinaria. La squadra di Amsterdam ha umiliato i campioni d’Europa al Santiago Bernabeu e lui è stato un trascinatore vero.

Il 30enne esterno offensivo serbo sta facendo una stagione decisamente di ottimo livello. 26 gol e 15 assist in 40 presenze complessive. Numeri importanti da quando è tornato in Olanda, scelta effettuata nell’estate 2018 dopo le quattro stagioni tra alti e bassi in Premier League con la maglia del Southampton. In Eredivisie, dove aveva già militato nel Groningen e nel Twente, è rinato.

Calciomercato Milan, parla l’agente di Dusan Tadic

Milos Malenovic, agente di Tadic, è stato intervistato da calciomercato.com. Tra le varie cose ha risposto alla domanda inerente il fatto che un giocatore come il serbo non abbia mai militato in Serie A: «Chi lo sa, magari ci giocherà in futuro. Milan e Roma? Lo volevano la scorsa estate e lo scorso autunno, ci hanno provato quando era un giocatore del Southampton».

Il procuratore della stella dell’Ajax conferma che sia il Milan che la Roma si erano interessati nel recente passato. Bisognerà vedere se nella prossima sessione estiva del calciomercato ci saranno tentativi concreti da parte dei due club oppure di altri. Va detto che Tadic a novembre compirà 31 anni e forse non è proprio un profilo adatto per la società rossonera, più propensa a investire su talenti under 30.

Poco più di 11 milioni di euro investiti dall’Ajax per acquistarlo dal Southampton nell’estate scorsa. Ora il prezzo è sicuramente salito, probabilmente triplicato o quadruplicato. La prova di altissimo livello fornita contro il Real Madrid in un palcoscenico come il Santiago Bernabeu in Champions League ha ovviamente colpito molti osservatori internazionali. Nonostante l’età non più giovanissima del serbo, non è escluso che qualche big possa pensare di fare un investimento su di lui a luglio.

