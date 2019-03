MILAN NEWS – Sabato sera il Milan farà visita al Chievo Verona, fanalino di coda del campionato che sta cercando di risollevare, non senza difficoltà, la propria china.

La squadra di mister Di Carlo dovrà fare il massimo per frenare la corsa finora eccezionale del Milan di Gennaro Gattuso, che nel 2019 è ancora imbattuto e ha subito soltanto due reti dall’inizio del girone di ritorno. Insomma una corazzata quella rossonera che per qualsiasi sfidante appare come un ostacolo molto complicato.

Uno dei possibili titolari in casa Chievo dovrebbe essere il giovane terzino Fabio Depaoli, un difensore scuola clivense di cui si parla un gran bene. Il classe ’97, nativo di Riva del Garda, è stato interpellato da Sky Sport 24 proprio in merito al match di sabato allo stadio Bentegodi, non negando una certa emozione: “Per me sabato sarà una sfida speciale, visto che sono da sempre tifoso del Milan, fin da quando ero bambino. Ora che gioco tengo più per il Chievo. Il mio idolo era Kakà, mentre ora ammiro Cristiano Ronaldo. Vogliamo vendere cara la pelle contro i rossoneri, ci teniamo a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi”.

Per Depaoli finora in stagione si contano 22 presenze in campionato come laterale destro e già diverse chiamate nella Nazionale Under-21 italiana, oltre che un sogno nel cassetto: giocare da protagonista un giorno a San Siro, magari con la maglia del Milan indosso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

