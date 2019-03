NEWS MILAN – Lucas Paquetà rivelazione della squadra rossonera, senza dubbio. Arrivato a gennaio 2019, si è subito preso il posto da titolare e ha conquistato tutti. A Milanello i rapporti sono ottimi con tutti e anche i tifosi lo adorano.

Il numero 39 del Milan si è saputo integrare subito nella nuova realtà, pur provenendo da un calcio completamente diverso. Ha dimostrato di avere un approccio e una mentalità di stampo europeo, qualcosa di atipico per chi viene dal Paese sudamericano e spesso a livello tattico va disciplinato. Lui no, immediatamente si è calato positivamente nel ruolo di mezzala sinistra andando a sostituire un titolare come Giacomo Bonaventura.

News Milan, Paquetà vuole crescere ancora

Era immaginabile che ci volesse del tempo per ambientarsi, ma le qualità di Paquetà hanno spinto Gennaro Gattuso a schierarlo titolare già dalla prima partita e da allora non è mai stato messo in panchina. Come riportato da Tuttosport, il talento brasiliano ha conquistato la fiducia di mister e compagni. E la dirigenza gongola per averlo preso. Seppur attento tatticamente e predisposto al sacrificio, Lucas non rinuncia a volte a qualche giocata del suo vasto repertorio tecnico. La personalità non gli manca. E neppure la voglia di migliorarsi: ha raggiunto un livello buonissimo, però punta a crescere ulteriormente.

Agendo da mezzala sinistra, il suo feeling col terzino (Ricardo Rodriguez) e l’esterno (Hakan Calhanoglu) è via via migliorato. La catena sinistra del Milan funziona abbastanza bene. L’ex Wolfsburg riesce a coprire bene, dovendo rinunciare a qualche sortita offensiva per evitare di squilibrare la squadra. E gli scambi di posizione tra Paquetà e Calhanoglu levano dei punti di riferimento agli avversari, rendendo più imprevedibile la manovra rossonera. L’ex Flamengo sa giocare anche in zona più avanzata e ciò tornerà utile semmai Gattuso decidesse di cambiare modulo. Già a volte durante le partite vediamo un 4-2-3-1 in fase offensiva con Lucas trequartista. Una soluzione che può tornare utile.

