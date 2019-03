Stasera la Roma si gioca una gran parte di futuro, sfidando il Porto nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Un match che determinerà molto anche per quanto riguarda la guida tecnica giallorossa.

Dopo il pesante k.o. nel derby di sabato scorso contro la Lazio, la posizione di Eusebio Di Francesco è in forte bilico. C’è chi nella capitale dice che il tecnico abruzzese potrà salvarsi solo superando oggi il turno di coppa europea, chi invece parla di esonero certo, a prescindere da come andrà il cammino continentale della sua Roma.

Intanto si fanno i nomi di coloro che potrebbero sostituire in corsa Di Francesco: in pole sembra esserci il portoghese Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina che già nei mesi scorsi era stato considerato una sorta di prima scelta per allenare la squadra capitolina in caso di addio dell’attuale mister. In corsa però anche due vecchie conoscenze del Milan: come Christian Panucci, ex difensore rossonero e attuale c.t. dell’Albania, il quale potrebbe lasciare tale incarico per traghettare la Roma da marzo in poi. Oppure Roberto Donadoni, esperto allenatore e vecchia stella del centrocampo del Milan, disoccupato dalla scorsa stagione e nome di ‘sicurezza’ per un possibile cambio delle guida tecnica romanista.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

