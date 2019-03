NEWS MILAN – Rientro da titolare perfetto per Lucas Biglia. Il centrocampista argentino, in Chievo–Milan, ha giocato una grande partita. Oltre al gol che ha sbloccato il match, è stato utilissimo in fase di impostazione e interdizione.

Biglia, intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, ha spiegato il perché della sua esultanza: “L’ho dedicato a mia moglie e mio figlio. Lui ogni volta che gioca a casa e segna fa questo gesto. Ogni volta mi dice di farlo, ma gli ho spiegato che papà non segna spesso...”. I tifosi gli hanno dedicato diversi cori stasera, dimostrandogli grande affetto.

Per lui è stato un momento molto difficile. Quattro mesi di stop non sono facili da sopportare per uno abituato ad essere protagonista. Ecco perché i cori e gli applausi dei tifosi sono ancora più importanti: “Sì, molto bello. Si sente l’affetto, sono stati quattro mesi lunghi. Si soffre, perché preferisco stare in panchina e non in tribuna. Portiamoci a casa questi tre punti e pensiamo alla prossima partita“.

Redazione MilanLive.it

