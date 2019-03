NEWS MILAN – Manca poco al calcio d’inizio di Chievo-Milan, fissato per le 20:30 allo stadio Bentegodi di Verona. Nel corso del pre-partita, ai microfoni di Milan TV, ha parlato Mattia Caldara.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Il difensore rossonero è tornato tra i convocati del Milan dopo quattro mesi, quando ad ottobre giocò l’unica partita stagionale con la prima squadra. La settimana scorsa ha giocato uno scorcio di partita con il Milan Primavera, con il pesante infortunio che pare ormai alle spalle. Ai microfoni del canale tematico milanista, ha parlato dell’emozione di tornare in gruppo e della sfida al Chievo di stasera: “Si esatto, è stato un periodo lungo e difficile. Stare con i compagni in ritiro è davvero bello. Speriamo di portare a casa i tre punti, che è la cosa più importante. Assolutamente, non si sottovaluta il Chievo. Sappiamo che abbiamo tutto da perdere stasera, dobbiamo dimostrare di meritare di essere terzi. Gruppo? L’unione è importante, anche in campo”

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it