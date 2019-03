NEWS MILAN – Durante il primo tempo di Chievo–Milan, l’arbitro Pairetto ha deciso di allontanare dalla panchina Gennaro Gattuso. Il tecnico si è sistemato in tribuna per seguire la partita e dare ordini al suo staff.

Ma in molti si chiedono: come mai l’allenatore rossonero è stato espulso? Stando alle prime ricostruzioni, pare che Rino abbia avuto un dibattito un po’ acceso con Riccardo Meggiorini, attaccante dei clivensi. A quel punto l’arbitro, probabilmente sollecitato dal quarto uomo, ha deciso di cacciarlo via. Una decisione che lascia parecchio perplessi, anche perché per il calciatore non è arrivata nessuna sanzione disciplinare. Ovviamente se ne saprà di più nel post-partita.

Gattuso ne parlerà sicuramente durante la solita intervista del dopo gara. In questi anni ha dimostrato di essere molto schietto e soprattutto autocritico. Se ha sbagliato, lo ammetterà. Intanto c’è preoccupazione da parte dei tifosi in merito ad una possibile squalifica per il derby. Questo dipende dal Giudice Sportivo, se deciderà o meno se fermarlo. Si analizzeranno i fatti e poi si prenderà in considerazione un’eventuale sanzione o squalifica. Adesso bisogna rimanere concentrati sulla partita, ferma sull’1-1: Hetemaj ha risposto a Lucas Biglia. Ci sono ancora 45′ da giocare e il Milan deve obbligatoriamente vincere.

Redazione MilanLive.it

