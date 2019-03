MILAN NEWS – Una carriera folgorante, tra parate eccezionali e un carattere da leader puro. Ed oggi un presente da dirigente apprezzatissimo in casa Lazio.

Angelo Peruzzi è stato un modello per tanti giovani portieri, visto che negli anni ’90 era considerato uno dei numeri 1 più forti ed interessanti del panorama calcistico italiano. Il cosiddetto ‘cinghialone’, per via della sua stazza prorompente, è stato intervistato da Tuttosport per rilasciare alcune dichiarazioni su passato e presente molto interessanti.

Peruzzi è stato interpellato, tra le altre cose, anche sulla somiglianza con Gianluigi Donnarumma, attuale primo portiere di Milan e Nazionale italiana, anche se il classe ’99 non è così vicino a lui da un punto di vista fisico: “Se mi rivedo in lui? – Chiede Peruzzi – Faccio fatica… Lui è alto, slanciato, il doppio di me come altezza. Ha un fisico da portiere moderno e già adesso è uno dei più bravi al mondo. Io ero alto un metro e ottanta e già all’epoca sembrava troppo poco per il ruolo. Però non ho mai avuto problemi. Quei cinque o dieci centimetri in meno non sono mai stati un peso”.

Un retroscena svelato da Peruzzi anche sul Milan, che in passato lo visionò senza però puntare su di lui: “Da giovanissimo passai alla Roma che mi volle con forza. Feci anche un provino a Spoleto per il Milan. Però non mi presero…”. Che errore degli osservatori rossoneri!

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

