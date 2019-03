MILAN NEWS – La gara dell’anno probabilmente senza il condottiero principale. Perché causa un momento di tensione ieri a bordo campo, Gennaro Gattuso non dovrebbe prendere parte dell’attesissimo derby di domenica prossima tra Milan e Inter.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Rabbia inevitabile, perché la trappola era dietro l’angolo e Rino lo sapeva benissimo. E in effetti a Verona si presenta un Diavolo forse troppo convinto, di certo sgonfio e incline al rilassamento. Il mister – che il gruppo l’ha formato e plasmato – conosce i suoi pregi, difetti e aveva previsto tutto. Così ecco che il sabato veronese diventa per lui una sofferenza, perché la formazione non gira come dovrebbe e poi arriva anche la sua espulsione. Un allontanamento che nasce nel primo tempo, quattro minuti dopo che i rossoneri aveva sbloccato il risultato con una magnifica punizione di Lucas Biglia dal limite: l’allenatore replica duro a Riccardo Meggiorini che se l’era presa con Lucas Paquetá per una presunta simulazione, così vola una parola di troppo e nasce un piccolo parapiglia. E l’abbraccio a fine partita tra il mister milanista e l’attaccante clivense – sottolinea il quotidiano – potrebbe ora non bastare davanti agli occhi del Giudice Sportivo.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it